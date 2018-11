Omloop Het Nieuwsblad komt voortaan in centrum Ninove aan (en niet meer in Meerbeke)

En dan naar Operatie Propere Handen. Spelersmakelaar Dejan Veljkovic is vrijgelaten onder strenge voorwaarden. Hij sluit een deal met het gerecht en wordt zo de eerste spijtoptant in ons land. Veljkovic wordt beschouwd als dé spilfiguur in het grote onderzoek naar fraude en omkoping in de Belgische voetbalwereld. Hij zou nu belangrijke informatie geven aan de speurders en krijgt zo een lichtere straf, namelijk vijf jaar cel met uitstel en een boete van 80.000 euro, ook met uitstel. Zijn illegaal verkregen vermogen wordt verbeurd verklaard. Zoals bekend heeft het gerecht eerder ontluisterende telefoongesprekken in handen gekregen tussen de makelaar en scheidsrechter Bart Vertenten uit Beveren. De nieuwe wet op de spijtoptanten kwam er eerder dit jaar. Volgens Justitieminister Koen Geens is meteen bewezen dat de regeling niet alleen toegepast kan worden in het onderzoek naar de Bende van Nijvel, maar dus ook onder andere in het voetbaldossier.