Omikronvariant wint terrein, ziekenhuizen nemen voorzorgen

In het hele land blijft het gemiddeld aantal nieuwe ziekenhuisopnames per dag dalen in ons land, maar het totale aantal coronapatiënten in de afdelingen intensieve zorg is wel nog lichtjes gestegen. Ook het aantal overlijdens blijft in stijgende lijn. In zijn geheel lijkt de epidemie nu wel in kracht af te nemen. In de ziekenhuizen in onze streek neemt de druk op de covid-afdelingen wel opnieuw licht toe. Zowel in Aalst als in het AZ Sint-Blasius in Dendermonde en in het AZ Sint-Elisabeth in Zottegem is er telkens 1 patiënt bijgekomen. Dat brengt het totale aantal coronapatiënten in onze streek op 234, tegenover 231 gisteren. 46 van hen liggen op intensieve zorg. Dat zijn er 8 meer dan gisteren. Vooral in de Aalsterse ziekenhuizen neemt de druk opnieuw toe, van 17 patiënten gisteren naar 22 vandaag.