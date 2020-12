Omgewaaide boom valt op food truck in Waasmunster

Ook in Kruibeke was er een drive-in. Daar was die georganiseerd door het Fonds 9150, de postcode van Kruibeke en de naam van de organisatie die zich inzet tegen armoede. Het fonds organiseert dit jaar al voor de vijfde keer een kerstbrunch. Maar dit jaar moet die brunch dus doorgaan onder de vorm van een take-away. En met succes ook, als we dat zo mogen stellen, want het aantal bestellingen is dit jaar dubbel zo groot als de voorgaande jaren. Het fonds bestelt zijn brunches ook bij Azalea, een bedrijf uit de sociale economie.