Omgevingsvergunning goedgekeurd en subsidies toegekend voor duurzame Oude Vest

Morgenavond is het zover: dan koppelt uitbater Engie/Electrabel kernreactor Doel 3 af van het stroomnet. De kerncentrale zal dan net zowat 40 jaar in dienst zijn geweest al stroomleverancier. De laatste weken was er nog de vraag uit de politiek om Doel 3 toch nog wat langer stand-by te houden. Maar de beslissing om de kerncentrale voorgoed uit dienst te halen is in principe onomkeerbaar, zegt de directeur. De afkoppeling is wel nog een proces van jaren. Want pas na de stopzettingsprocedure, die morgen dus start en zo'n 5 jaar in beslag zal nemen, kan de echte ontmanteling beginnen. En ook die fase neemt dan nog zowat 12 tot 14 jaar in beslag.