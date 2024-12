Omgevingsdossier nieuw cultuurcentrum in Zottegem wordt opnieuw ingediend

In Zottegem gaat het stadsbestuur opnieuw een omgevingsdossier indienen van het nieuwe cultuurcentrum. Dat dossier werd eerder dit jaar ook al ingediend, maar werd door de provinciale deputatie tijdelijk geweigerd. Door tijdsgebrek had de administratie de geluidsstudie niet tijdig kunnen onderzoeken. Het dossier zal nu dus opnieuw voorgelegd worden aan de Provincie. Het nieuwe cultuurcentrum zal zijn thuis vinden op de Sanitarysite, in het hartje van de stad. Zowel het het huidige CC Zoetegem als de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans zullen er in de toekomst een onderkomen in vinden. Er wordt verwacht dat de vertraging beperkt blijft tot ongeveer drie maanden. Het is de bedoeling om het nieuwe CC in 2027 in gebruik te nemen.