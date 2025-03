Om stil van te worden: beklijvende beelden van begraving slachtoffers dodelijk verkeersongeval Elversele

Het zijn beelden die naar de keel grijpen. Gisteren werden de vier slachtoffers van het dodelijk verkeersongeval in Elversele naar hun laatste rustplaats gebracht in Sint-Niklaas. De begrafenis op Heimolen werd gehouden met de pers op ruime afstand. Maar intussen circuleren er beelden, gemaakt door omstaanders en nabestaanden, van de begraving op sociale media. Daarop is te zien hoe de Syrische gemeenschap de kisten van de vier dodelijke slachtoffers onder aarde bedelven. Vele mannen helpen mee spitten. Witte kisten worden aangedragen en in de rustplaatsen neergelaten. Op de achtergrond klinken gezangen. Deze beelden onderstrepen nog maar eens de enorme tragiek die gepaard gaat met dit enorme verlies van twee jonge vrouwen en twee kleine kinderen. De redactie van TV Oost betuigt via deze weg haar medeleven aan de familie en alle nabestaanden.