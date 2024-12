Om 19u begint de Verkeersveilige Nacht in Oost-Vlaanderen

Deze avond start de Verkeersveilige Nacht in Oost-Vlaanderen. Tot morgenochtend 7 uur zullen er op zo'n 100 plaatsen in onze provincie extra alcohol- en drugscontroles zijn. De Verkeersveilige Nacht is een echte traditie tijdens de jaarlijkse winterbobcampagne. De actie is een initiatief van de gouverneur en alle lokale politiezones. Tijdens deze actie willen ze de bewustwording rond rijden onder invloed verhogen. Wie onder invloed rijdt, die loopt tot 100 keer meer risico op een ongeval, dan wanneer je nuchter bent. In het weekend, en vooral ‘s nachts, wordt er nog te veel gereden wanneer dat niet mag. Meer dan 1 op de 4 bestuurders die bij een ongeval betrokken is, die blijkt onder invloed te zijn. Bij de vorige actie had 2,1 procent van de gecontroleerde bestuurders te veel gedronken en 0,6 procent reed onder invloed van drugs.