Olympische Spelen: amazone Flore De Winne uit Zottegem naar teamfinale dressuur

Op de Olympische Spelen heeft amazone Flore De Winne nipt naast een individuele finaleplaats gegrepen, in de dressuur. De top achttien stootte door, maar de Zottegemse eindigde uiteindelijk negentiende. Het Olympisch avontuur van De Winne zit er wel nog niet op, want met het Belgisch team komt ze wel nog in actie, in de teamfinale. Die vindt nu zaterdag plaats. Dat België in die teamfinale staat, dat is boven de verwachtingen.