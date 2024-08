Olympisch kampioene aan start van tweede editie GP Lucien Van Impe, wedstrijd live op TV Oost

Morgen is het zover. Dan doorkruist de vrouwenkoers GP Lucien Van Impe de straten van Erpe-Mere en omstreken. Vorig jaar won Katrijn De Clercq uit Oosterzele de allereerste vrouweneditie van de Grote Prijs. En dat zal ze dit jaar opnieuw proberen doen. Ze neemt het op tegen meer dan 170 rensters. Met daarbij heel wat bekende namen. De wedstrijd is uitgegroeid van een lokale kermiskoers voor mannen, tot een internationale vrouwenkoers, die ook dwars door de Vlaamse Ardennen trekt. Maar de finish, die ligt in Mere. En daar is de opbouw nog volop aan de gang.