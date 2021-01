De coronacijfers in ons land blijven intussen zakken. Het aantal coronabesmettingen daalt wel nog maar lichtjes. In onze ziekenhuizen in onze streek zien we ook een daling in het aantal ziekenhuisopnames. Het totale aantal COVID-gerelateerde opnames daalt met 7 patiënten naar 172. In zowat alle ziekenhuizen, behalve in het AZ Sint-Blasius neemt het aantal opnames af. De druk op intensieve zorg stijgt dan weer lichtjes, met 2 coronapatiënten naar 17. Dat komt door een verhoogde druk in de Aalsterse ziekenhuizen.