OLV Aalst vraagt mensen om jaarlijks naar de tandarts te gaan om zo hoofd- en halskankers vroeg op te sporen

In Lebbeke heeft het personeel van Hof ter Veldeken een actie gehouden aan het bureau van de burgemeester. In het woonzorgcentrum is er al lange tijd een personeelstekort. Daardoor krijgen de bewoners niet de zorg die ze zouden moeten krijgen. Gisteravond was er een overleg tussen de directie en het gemeentebestuur. Daar werden alle problemen nog eens op tafel gegooid en zijn er ook oplossingen beloofd. Zo zal er extra personeel bijkomen. Maar het personeel is de vele beloftes en het lange wachten beu.