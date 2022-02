OLV Aalst voert met nieuwe operatierobot eerste operatie in Europa uit

Het aantal besmettingen met de omikronvariant is aan het dalen. Het aantal ziekenhuisopnames en het aantal coronapatiënten op intensieve zorg stijgt stijgt helaas wel nog altijd. In totaal verblijven op dit moment 4.156 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen. 213 van die patiënten zijn opgenomen in de ziekenhuizen in onze streek. Dat zijn er 5 meer dan gisteren, en 66 meer dan een week geleden. Vooral in Aalst en in het AZ Sint-Elisabeth in Zottegem komen er coronapatiënten bij in vergelijking met gisteren. In het Vitaz in Sint-Niklaas en Lokeren, en in het AZ Sint-Blasius in Dendermonde neemt de druk vandaag licht af. Op intensieve zorg liggen er nu in totaal 17 patiënten met corona. Dat zijn er evenveel als gisteren, en nog altijd 2 meer dan een week geleden.