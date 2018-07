Greg Van Avermaet en Yves Lampaert zijn volgende week woensdag de twee blikvangers in het VIO Na-Tourcriterium in Sint-Niklaas. Van Avermaet reed in de Tour 8 dagen in de gele trui. Belgisch kampioen Yves Lampaert is één van de sterkhouders van de Quick.Step-ploeg in de Tour. Ook Oliver Naesen en Jasper De Buyst gaan van start in Sint-Niklaas. Volgende week woensdag dus, 1 augustus. De toegang is gratis.