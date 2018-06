In reeks A van de interprovinciale eindrondes in het Vlaamse voetbal heeft HO Kalken nog een waterkansJE op promotie naar derde amateur. Kalken moet zijn slotwedstrijd op het veld van Vertem winnen met meer dan 0-5. Enkel zo kan het nog over Oostkamp springen naar de felbegeerde promotieplaats. Een scenario dat er helemaal anders had kunnen uitzien als Kalken gisteren thuis had gewonnen van Oostkamp. Maar dat gebeurde dus niets. Kalken en Oostkamp deelden de punten na een knotsgekke wedstrijd. 2-2 was de eindstand.