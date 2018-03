Wie wil, kan vanaf vandaag al voetballend het centrum van Aalst bezoeken. De stad lanceert naast de City Golf nu ook de City Foot Golf. De bedoeling is dat je aan zes bezienswaardigheden halt houdt, onder meer aan de Grote Markt, het Vredeplein en de Oude Vismarkt. Op die plaatsen zet je een mobiel doel neer. Wie het minst aantal pogingen nodig heeft om de bal in het doel te krijgen, is de winnaar. Om alles in goeie banen te leiden, is er wel een begeleider bij.