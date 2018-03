Sport Oliver Naesen: geen barsten of breuken maar hinder is wel groot

embed

Belgisch kampioen wielrennen Oliver Naesen beslist morgen of hij start in de Ronde van Vlaanderen. Maar het ziet er wel goed uit. Naesen viel gisteren in Dwars door Vlaanderen met zijn knie op een tandwiel van een andere renner. Nieuwe onderzoeken in het UZ van Gent bevestigen dat er geen barsten of breuken zijn maar de hinder is wel groot. Naesen heeft vandaag gerust en zal morgen het parcours van de Ronde verkennen. Daarna hakt hij de knoop definitief door. Als alles in de goede richting blijft evolueren, dan moet de Belgische kampioen in goede omstandigheden aan de start in Antwerpen kunnen staan.