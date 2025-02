Nog in de nieuwe fusiegemeente herinnert de 30-jarige Oekraïnse Olha Teslia zich 24 februari 2022 nog goed. Want exact drie jaar geleden is het Russische leger Okraïne toen binnengevallen. Voor Olha en haar zoontje het sein om alles daar achter te laten en hier een nieuw leven te beginnen. Ze heeft nog contact met het thuisfront, maar ze hoopt in haar nieuwe thuisdorp Vrasene voor altijd te kunnen blijven.