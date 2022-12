Okapi Aalst is er niet in geslaagd om in eigen huis te winnen van Mechelen. Het verloor nipt na een spannende basketbalnamiddag. Aalst is nochtans uitstekend bezig, het won de voorbije vijf wedstrijden in de competitie en ging in een uitgelaten forum op zoek naar de leidersplaats. Maar de bezoekers hadden op het einde net wat meer geluk.