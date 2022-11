In het basketbal is Okapi Aalst uitgeschakeld in de Beker van België. Okapi won gisteravond wel in het eigen Forum. Het klopte Charleroi met 84-82. Maar dat was niet voldoende voor de kwalificatie naar de kwartfinales. Want Okapi verloor de heenwedstrijd eerder met 20 punten verschil. Nu vrijdag speelt Okapi opnieuw tegen Charleroi. Maar dan voor de competitie.