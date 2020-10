Sport Okapi is niet van plan om competitiewedstrijden te spelen voor december

Basketbalclub Okapi Aalstar is niet van plan om in november al competitiewedstrijden te spelen. De club heeft beslist om de eerste wedstrijd op 6 november tegen Bergen uit te stellen. En ook de uitwedstrijd in en tegen Luik, één week later, zal wellicht niet doorgaan door de slechte coronacijfers in Luik.