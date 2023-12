Okapi haalt brok Letse ervaring binnen

In de Challenger Pro League zal FCV Dender de afgelaste wedstrijd van gisteravond tegen Francs Borains morgen al inhalen. De wedstrijd vindt 's avonds plaats om acht uur. Wie een ticket had gekocht kan met datzelfde ticket naar de wedstrijd komen kijken. De sneeuw gooide gisteravond roet in het eten in het Dender foot Complex. De scheidsrechter gelastte de wedstrijd, maar dat was niet naar de zin van Dender-trainer Timmy Simons.