Okapi Aalstar moet het tijdje zonder Vernon Taylor doen

In de hoogste klasse van het voetbal wordt dit weekend de laatste rechte lijn richting play-offs ingezet. Waasland-Beveren neemt het zaterdagavond in eigen huis op tegen Oostende. Op een vervanger van Siebe Schrijvers is het nog altijd wachten, dus moet coach Janevski aan het puzzelen. Zeker nu het er naar uit ziet dat ook Oliver Myny zaterdag niet beschikbaar is door een enkelblessure.