De Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen zal dit jaar uitzonderlijk in september georganiseerd worden. Het is niet realistisch om het mega-evenement nog dit voorjaar op de agenda te zetten, zegt de organisatie. 'We Ride Flanders' verhuist daarom van 3 april naar 18 september, de dag voor het WK wielrennen een week lang neerstrijkt in ons land. De profs rijden dit jaar op zondag 4 april hun Ronde van Vlaanderen. De traditie wil dat de dag ervoor wielertoeristen uit binnen- en buitenland over het parcours mogen rijden, maar de coronacrisis steekt daar dus dit voorjaar een stokje voor. Wielertoeristen hebben dus nog tot 18 september de tijd om zich optimaal voor te bereiden.