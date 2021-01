Sport Okapi Aalst voorlopig nog ongeslagen dit jaar

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Van het voetbalveld trekken we de zaal in voor wat basketbal. Okapi Aalst was gisteravond een maatje te groot voor Phoenix Brussels. De ajuinen wonnen in het eigen Forum met 107-84, en blijven zo voorlopig ongeslagen in 2021.