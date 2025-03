In Aalst is er ook in dit carnavalsweekend gesport. Basketclub Okapi Aalst heeft gisteravond zijn carnavalswedstrijd gespeeld in een uitverkocht Forum. Maar Okapi verloor voor het eerst sinds 2016 de carnavalswedstrijd. Ondanks een sterke remonte net voor de rust, bleek het niet genoeg om Mechelen van de overwinning te houden.