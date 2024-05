Okapi Aalst verlengt contracten van sterkhouders: "Scenario van dit seizoen absoluut vermijden"

In Ophasselt, een deelgemeente van Geraardsbergen, vond vandaag de 5de editie van de vinkenzetting op Pinkstermaandag plaats. Vinkenzetten of suskewiet, dat is een uur lang het aantal liedjes van een vink turven. Wie op het einde de meeste strepen op z'n stok heeft, is de winnaar. Het is een sport die vooral populair is bij de oudere garde. Maar daar willen ze in Geraarsbergen verandering in brengen.