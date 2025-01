Basketbalclub Okapi Aalst is uitgeschakeld in de Beker van België. Okapi won de terugwedstrijd in Kortrijk met 77-80, maar het kalf was al lang verdronken door de 69-112 pandoering van vrijdag. En zo eindigt het bekeravontuur van Okapi in de kwartfinale. Zaterdag ontvangt Okapi Bergen voor de competitie.