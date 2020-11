Okapi Aalst start competitie op zondag 20 december

Okapi Aalst wordt de eerste basketbalclub in ons land die mét publiek zal spelen. Het publiek is uiteraard niet fysiek welkom in het Forum, maar wel virtueel. Alle fans krijgen de kans om zich aan te melden via een unieke code. Ze kunnen de wedstrijden ook volgen via een livestream. De spelers krijgen de fans dan te zien via de ledschermen rond de court. Ze kunnen zelfs meezingen en ambiance maken. Okapi Aalst is de enige club in België die dit systeem aanbiedt. Vorig weekend werd het al uitgetest tijdens een oefenwedstrijd, met succes.