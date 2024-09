Dit weekend is de basketbalcompetitie van start gegaan. Dit jaar is het format nog maar eens veranderd. In de BNXT-liga strijden negen Nederlandse en tien Belgische teams dit jaar voor de titel. Iedereen speelt twee keer tegen elkaar, en daarna volgen play-offs. Okapi Aalst mocht gisteravond het seizoen beginnen met een thuiswedstrijd tegen de Leuven Bears, het ex-team van coach Eddy Casteels.