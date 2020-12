Okapi Aalst speelt eerste thuiswedstrijd op 5 januari tegen Luik

In de Champions League volleybal is Lindemans Aalst er net niet in geslaagd te stunten. Tegen de Turkse grootmacht Fenerbahce speelde het een bijzonder knappe partij, maar het verloor uiteindelijk, met 3-2. Aalst behaalt zo toch nog een puntje, maar misschien zat er zelfs meer in. Op dit moment speelt het haar tweede wedstrijd in de Champions League.