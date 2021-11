Okapi Aalst reageert op heisa over Zwarte Pieten

De sport beginnen we vandaag met voetbal in derde nationale, want daar stond deze namiddag een Wase derby op het programma. SKN Sint-Niklaas ontving Vigor Wuitens Hamme. De Klaasjes wilden maar al te graag de punten thuis houden, want Sint-Niklaas stond onderaan het klassement. De wedstrijd leek lange tijd af te stevenen op een scoreloos gelijkspel, maar in het slot werd er toch nog gescoord.