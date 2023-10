Okapi Aalst pijnlijk onderuit in Kortrijk: "Paar domme fouten gemaakt"

Dan duiken we nu de zaal in voor basketbal uit onze hoogste klasse. Na het verlies op de openingsspeeldag tegen landskampioen Oostende maakte Okapi Aalst dit weekend de verplaatsing naar Kortrijk, een nieuwkomer in de BNXT League. De Kortrijk Spurs wonnen vorige week meteen op bezoek bij Brussels. Aalst was dus gewaarschuwd. Na het eerste quarter leidde Okapi met 24-29, halfweg met 51-53. Na de pauze bouwde Aalst de kloof verder uit tot 70-77. Maar Kortrijk ging in het laatste quarter alsnog op en over de ajuinen. 93-89 was het pijnlijke eindverdict voor Aalst.