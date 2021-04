Waasland-Beveren weet wanneer het haar barragewedstrijden zal spelen. De kalendercommissie van de Belgische voetbalbond heeft de definitieve speelmomenten bekendgemaakt. Zoals al geweten is de tegenstander Seraing. De Luikenaars behaalden, onder leiding van ex-Beverencoach Emilio Ferrera, de tweede plaats in de Proximus League. Op zaterdag 1 mei moet Waasland-Beveren naar Le Pairay, het stadion van Seraing. De wedstrijd begint om half zeven. De tweede en beslissende wedstrijd wordt op de Freethiel afgewerkt op zaterdag 8 mei. En dat is om kwart voor negen. En dan weten we of Waasland-Beveren in eerste klasse blijft, of niet.