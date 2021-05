Okapi Aalst heeft weinig moeite met Leuven Bears

Zoekt Waasland-Beveren opnieuw een juridisch achterpoortje om in eerste klasse te blijven? Geelblauw heeft de barrageduels tegen Seraing alvast onder voorbehoud gespeeld. De Luikse club kwam eerder dit seizoen in opspraak omdat er geknoeid was met coronatests. De voetbalbond is de zaak nog aan het onderzoeken. Het is niet ondenkbaar dat Seraing daarvoor zwaar gestraft wordt. Zelfs een degradatie of een schrapping zou mogelijk zijn. De advocaat van Waasland-Beveren volgt alles op de voet. Officieel reageren doen ze op de Freethiel voorlopig nog niet.