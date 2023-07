Okapi Aalst heeft nieuwe hoofdsponsor: Alfasun

Basketbalclub Okapi Aalst heeft een nieuwe hoofsponsor te pakken. Voortaan zal Alfasun op de shirts van de Aalsterse eersteklasser pronken. Het bedrijf met hoofdzetel in Ninove is gespecialiseerd in zonnepanelen, thuisbatterijen, laadpalen en warmtepompen. Alfasun vervangt Korfine en CheckNet, die afhaken als hoofdsponsor. Alfasun is al langer sponsor van Okapi Aalst, maar nu zal het logo van het Ninoofse bedrijf nog meer te zien zijn. Hoeveel het sponsorcontract juist waard zal zijn, is nog niet duidelijk. Het bedrijf gelooft in het project van Okapi.