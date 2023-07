Okapi Aalst heeft huiswerk klaar: "Opnieuw mix van jong talent met buitenlandse ervaring"

Kris Vansnick is de nieuwe bondscoach van de nationale vrouwenvolleybalploeg Yellow Tigers. Hij volgt Gert Vande Broek op, die wenst dat de ploeg in alle sereniteit de lopende campagnes kan afwerken. Vande Broek werd vorige maand geschorst in een zaak van psychisch grensoverschrijdend gedrag. Hij ging in beroep tegen zijn schorsing van een jaar, maar wilde in tussentijd geen bondscoach meer zijn. Vansnick is coach van Asterix Avo Beveren en is al sinds 2006 assistent-trainer van de Yellow Tigers. Hij bouwde mee aan het succes van de huidige ploeg, die deze zomer het Europees Kampioenschap in eigen land zal afwerken.