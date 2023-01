Het zijn drukke dagen bij voetbalclub Lokeren-Temse. Want na de transfer van Francois Kompany gisteren, heeft het alweer groot transfernieuws te melden. Niemand minder dan Barry Boubacar Copa keert terug naar de club als keeperstrainer. Dat heeft de club zopas bekend gemaakt. Copa nam in mei 2017 afscheid van Lokeren. Hij speelde meer dan 250 wedstrijden voor de club en won twee Belgische bekers. Daarom is Copa een echte legende in Lokeren. Na zijn actieve loopbaan als doelman was hij onder andere keepertrainer bij OH Leuven en bij de jeugd van AA Gent. Copa is sinds vandaag aan de slag op Daknam. Het contract met de vorige keeperstrainer werd in onderling overleg beëindigd.