Okapi ging dit weekend onderuit tegen een Limburgse club. Op bezoek bij Limburg United werd het 80-66. Na de eerste twee quarters verzamelden de Limburgers al een ruime voorsprong van meer dan 10 punten. Okapi Aalst herleefde even in het derde kwart. Maar de remonte was niet genoeg om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Okapi staat nu 13de in BNXT league, met nog 5 wedstrijden te gaan.