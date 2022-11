Okapi Aalst boekt vijfde overwinning op rij

Afsluiten doen we op een ander wereldkampioenschap, namelijk het jeugd-WK Tumbling en Trampoline in Bulgarije. Daar heeft de Aalsterse Sien Stessens brons gepakt. In een bijzonder zware reeks slaagde de 12-jarige turnster erin om een zo goed als foutloos parcours af te leggen op de finale van het WK Tumbling. Uiteindelijk moest ze enkel Australiƫ en Portugal voorlaten. Op hetzelfde kampioenschap is trouwens ook nog leeftijdsgenote Milla Tilleman uit Beveren in actie gekomen. Zij toonde haar kunsten op de trampoline. En ze heeft zich kunnen plaatsen voor de finale. Hoe ze het er vanaf heeft gebracht, vertellen we u morgen in ons nieuws.