Okapi Aalst boekt vierde zege op rij dankzij nieuwkomers Sikiras en Tennyson

In het basketbal heeft Okapi Aalst zijn goede vorm bevestigd. Het won vrijdagavond met 90-98 van Brussels. De uitblinkers bij Okapi waren de Bosniër Sikiras en de Amerikaan Tennyson. Ze scoorden allebei 23 punten. Aan de rust stond Aalst al acht punten voor, een verschil dat ook op het eind nog op het bord stond. De ajuinen boeken zo hun vierde zege op een rij in de BNXT League. Ze staan nu op een tiende plek in het klassement.