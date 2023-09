Okapi Aalst begint morgen aan het nieuwe seizoen: "Gaan voor Elite Gold en bekerfinale"

Het blijven woelige tijden bij voetbalclub Eendracht Aalst. Gisteren heeft het nieuwe bestuur trainer en oud-gediende Carl De Gyseleer ontslagen. Volgens de club ligt een administratieve fout aan de basis van zijn ontslag. De Gyseleer is een clubicoon, en de reactie van sommige spelers was dan ook niet min. Ze protesteerden en weigerden ook om te trainen. Zo zou een deel van het loon nog niet uitbetaald zijn. De supporters staan erbij en kijken ernaar. Maar ze kunnen naar eigen zeggen niet anders dan meegaan in het verhaal van de Turkse overnemers. Anders is het gedaan met onze club, zo klinkt het.