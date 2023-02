Een man uit Stekene is door de politierechter in Sint-Niklaas veroordeeld tot een rijverbod en een alcoholslot, nadat hij bij een controle maar liefst 4,78 promille blies. Dat schrijven de collega's van Het Laatste Nieuws. De feiten dateren al van vorig jaar. Toen liep de man tegen de lamp nadat hij zwalpend over de weg aan het rijden was. Een bus van De Lijn kon een aanrijding maar net vermijden. De politie werd er bijgehaald. Een ademtest wees uit dat hij veel te veel gedronken had. De man kreeg fikse boete, een rijverbod en een alcoholslot voor één jaar. Wil hij z'n rijbewijs terug, moet hij ook slagen voor medische en psychologische testen. De man heeft in elk geval veel geluk gehad. Want een alcoholgehalte van 4,78 promille kan in sommige gevallen zelfs dodelijk zijn. Je kan het ongeveer vergelijken met zo'n 20 pinten.