In het volleybal is Lindemans Aalst dan weer helemaal klaar met z'n huiswerk voor volgend seizoen. De Ajuinen verwelkomen met Frank Depestele een nieuwe coach. En in zijn zog volgen zes nieuwkomers. De laatste aanwinst die de club heeft bekendgemaakt, is een oude bekende. De 30-jarige Lou Kindt komt over van Caruur Gent, waar hij amper tot spelen kwam door een schouderblessure. Voor Kindt wordt het zijn tweede passage in Aalst, want ook in het seizoen 2015-2016 was hij al bij de club aan de slag. Toen speelde hij er nog samen met Frank Depestele. De volleybalcompetitie begint op 21 september.