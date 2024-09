Nog in Dendermonde, maar dan op de Grote Markt, vond vanochtend een plechtig moment plaats. De officiële commando-overdracht van het schip de Castor. De voorbije twee jaar was Kristof Van de Vondel bevelvoerder van dat patrouilleschip. Luitenant-ter-zee Mikey Sagaert neemt nu de fakkel over. Dat gebeurt met de nodige toeters en bellen. In Dendermonde dus, omdat de stad peterstad is van de Castor.