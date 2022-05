OFF Ziekenhuisopnames

En dan een korte blik op de ziekenhuiscijfers. Die blijven maar in dalende lijn gaan. Maar de verschillen tussen de streekziekenhuizen zijn wel enorm. Zo dalen de opnamecijfers in het Vitaz en het Sint-Elisabethziekenhuis flink ten opzichte van vrijdag, maar in de Aalsterse ziekenhuizen en in Dendermonde is dan weer een ferme stijging te merken. In totaal liggen nu 173 COVID-patiënten opgenomen in onze streek. Dat zijn er ten opzichte van vorige maand wel 100 minder. De druk op de diensten Intensieve Zorg neemt wel weer toe. Daar gaan we van 4 naar 7 patiënten.