Uren verkeershinder door brandende auto en ongeval in file op E17 in Lokeren

In Sint-Goriks-Oudenhove, een deelgemeente van Zottegem, is een vrouw lichtgewond geraakt na een verkeersongeval. Rond half drie reed ze in de richting van het centrum van het dorp, toen ze plots een bocht miste. Ze kwam tegen een muur terecht. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De vrouw werd lichtgewond naar het Sint-Elisabethziekenhuis overgebracht. De schade aan haar wagen is aanzienlijk.