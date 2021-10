't Bau-Huis in Sint-Niklaas blijft tot eind dit jaar vaccinatiecentrum

Vanaf morgen verdwijnt op heel wat plaatsen de mondmaskerplicht. Want vanaf 1 oktober gaan opnieuw heel wat coronaversoepelingen in. Zo is een mondmasker in Vlaanderen niet langer verplicht op kantoor, in de horeca, in winkels en in het onderwijs, voor leerlingen en leerkrachten in het secundair onderwijs, en voor leraren in het basisonderwijs. Ook voor evenementen met minder dan 500 personen binnen geldt er niet langer een mondmaskerplicht. Plaatsen waar je wél nog een mondmasker moet dragen zijn het openbaar vervoer, bij contactberoepen zoals huisartsen, tandartsen en kappers, in zorginstellingen en ook bij grote evenementen van meer dan 500 personen, waar het Covid Safe Ticket niet van toepassing is, blijft een mondmasker verplicht. Als je ergens niet voldoende afstand kan houden, blijft het dragen van een mondmasker wel sterk aanbevolen.