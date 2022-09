Sint-Niklaas mag zich opmaken voor openluchtmusical rond Reynaert De Vos

De inwoners van Sint-Niklaas mogen zich opmaken voor een prachtige openluchtmusical. Die zal over exact één jaar plaatsvinden op de terreinen van bouwmaterialenproducent SVK. De musical zal in het teken staan van Reynaert De Vos. Volgend jaar neemt de stad het voorzitterschap op van 'Het Land van Reynaert' en dat wordt het hele jaar door gevierd. Met deze musical dus als hoogtepunt. De productie en de regie is in handen van drie Wase theatermakers. Er zullen 70 acteurs en actrices meedoen. En tientallen medewerkers achter de schermen. Wie wil meespelen, die kan vanaf volgende week auditie doen. In totaal zijn er 7 voorstellingen voor 1.000 toeschouwers. Zij kunnen plaatsnemen in een overdekte tribune. Het wordt geen klassiek Reynaert-verhaal, maar een hedendaagse versie.