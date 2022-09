Raad voor Vergunningsbetwistingen weigert nogmaals bouwvergunning voor N42 in Herzele

Het verkeer in en rond Antwerpen Linkeroever zit vanmorgen danig in de knoop na een ongeval op de E34. Iets voor zes uur vanmorgen gaat een vrachtwagen op de E34 richting Antwerpen uit de bocht ter hoogte van Sint-Anna Linkeroever. Het voertuig knalde tegen de betonnen middenberm en raakte dan in de andere rijrichting ook nog enkele voertuigen. Daardoor kwamen er ook brokstukken terecht op de E34 richting Knokke en botste een auto tegen de vangrail. Een vrachtwagen kon een aanrijding met dit voertuig niet vermijden en belandde zo in schaar op de E34 richting Knokke. Daardoor ontstonden er lange files in beide richtingen. De plaats van het ongeval is moeilijk bereikbaar voor de hulpdiensten, wat het wegtakelen vertraagt. De Liefkenshoektunnel is in beide richtingen tolvrij gemaakt. De verkeerschaos in Melsele wordt versterkt door de omleidingsroute die er momenteel is ingelegd vanwege de werken op de N70.