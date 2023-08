N-VA-oppositie Sint-Gillis-Waas: "Omleiding bij langdurige wegenwerken moet beter"

De volksraadpleging, over het circulatieplan in Zele, komt er niet. De kaap van 3.000 handtekeningen, die nodig zijn om zo'n referendum te krijgen, is net niet gehaald. En dat is heel spijtig, zeggen de indieners van het verzoekschrift. Volgens hen legt gemeentebestuur daarmee de bezorgdheid van duizenden Zelenaars naast zich neer. Bovendien betwijfelen zij of de controle op het aantal rechtsgeldige handtekeningen wel correct is verlopen. Maar de wettelijk voorziene controleprocedure zijn onmiddellijk opgestart, reageert burgemeester Hans Knop (CD&V). Na schrapping van dubbele handtekeningen en handtekeningen die niet gelinkt konden worden aan de overige identificatiegegevens, bleek het verzoekschrift 2.529 rechtsgeldige handtekeningen te bevatten. Daarmee is de wettelijke voorwaarde voor de organisatie van een volksraadpleging niet vervuld. De Zeelse gemeenteraad zal dit op 24 augustus vaststellen.